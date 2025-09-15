البنك الأهلي يطلق برنامجا تمويليا للزراعات الموسمية.. تفاصيل

أعلن البنك الأهلي المصري، عن تمويله برنامجا للزراعات التعاقدية بالتعاون مع أحد شركات تجارة الأقطان وانتاج التقاوي؛ بغرض تمويل المزراعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الصادرات المصرية.

بموجب الاتفاق فإن البنك الأهلي المصري يقوم بتوفير الدعم المالي والفني للمزراعين بما في ذلك برامج التدريب والتأهيل اللازم على أحدث وسائل الزراعة والري والحصاد بما ينعكس علي المنتج الزراعي ويشجع على التصدير وزيادة الرقعة الزراعية بما في ذلك المحاصيل الاستراتيجية كالخضروات والفاكهة.

أكد البنك أن التوقيع يركز على رفع جودة المنتجات الزراعية بغرض التصدير و وتحقيق الأمن الغذائي في مصر؛ مؤكدا أنه سيتم توجيه التمويل قصير ومتوسط الأجل لتدبير عمليات الزراعات الموسمية وشراء البذور والأسمدة والمبيدات والألات والمعدات ووسائل الري وغيرها وفقا لآليات مرنة للسداد وفائدة منخفضة تتوافق مع الأعباء التي تواجه الفلاحين والمزارعين.