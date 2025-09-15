قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يهدد أمنكم وأمن المنطقة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية لشعب إسرائيل
الرئيس السيسي: تضامن مصري كامل مع الشعب القطري في مواجهة العدوان الإسرائيلي
"نحن أمام لحظة فارقة".. نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الاستثنائية
ملك الأردن: الاعتداء الإسرائيلي علي سيادة قطر غير مقبول
العاهل الأردني: العدوان على قطر يثبت أن التهديد الإسرائيلي لا يعرف حدودًا
الرئيس السيسي: الاعتداءات الإسرائيلية تخطت كافة الخطوط الحمراء
ماذا قال النبي عن سنة صلاة العصر؟.. اعرف ثوابها
الرئيس السيسي يدعو إلى آلية عربية إسلامية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية
فريق ألماني يهدد تعاقد الأهلي مع السويسري أورس فيشر.. تفاصيل
أبو الغيط للإسرائيليين: ما تقوم به حكومتكم من قتل وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة لن ينسى
رئيس وزراء العراق: أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك الأهلي يطلق برنامجا تمويليا للزراعات الموسمية.. تفاصيل

خلال التوقيع
خلال التوقيع
محمد يحيي

أعلن البنك الأهلي المصري، عن تمويله برنامجا للزراعات التعاقدية بالتعاون مع أحد شركات تجارة الأقطان وانتاج التقاوي؛ بغرض تمويل المزراعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الصادرات المصرية.

بموجب الاتفاق فإن البنك الأهلي المصري يقوم بتوفير الدعم المالي والفني للمزراعين بما في ذلك برامج التدريب والتأهيل اللازم على أحدث وسائل الزراعة والري والحصاد بما ينعكس علي المنتج الزراعي ويشجع على التصدير وزيادة الرقعة الزراعية بما في ذلك المحاصيل الاستراتيجية كالخضروات والفاكهة.

أكد البنك أن التوقيع يركز على رفع جودة المنتجات الزراعية بغرض التصدير و وتحقيق الأمن الغذائي في مصر؛ مؤكدا أنه سيتم توجيه التمويل قصير ومتوسط الأجل لتدبير عمليات الزراعات الموسمية وشراء البذور والأسمدة والمبيدات والألات والمعدات ووسائل الري وغيرها وفقا لآليات مرنة للسداد وفائدة منخفضة تتوافق مع الأعباء التي تواجه الفلاحين والمزارعين.

البنك الأهلي المصري مال واعمال اخبار مصر الزراعات التعاقدية برامج الزراعة والري توفير التمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

هيثم شعبان

هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

ترشيحاتنا

قمة زعماء الأديان

أمين البحوث الإسلاميَّة: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر يرسِّخ الدبلوماسيَّة الدِّينيَّة ويقود شراكات السلام العالمي

الإفتاء تحذر من التهاون فى الكذب على الأبناء أو لإضحاك الناس

الإفتاء تحذر من التهاون فى الكذب على الأبناء أو لإضحاك الناس

أوقاف شمال سيناء تنظّم حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد النصر في العريش

أوقاف شمال سيناء تنظّم حفلا لتكريم حفظة القرآن بمسجد النصر في العريش

بالصور

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد