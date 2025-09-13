محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس

أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم، السبت، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة الوضع المالي والاقتصادي على المستوى الكلي.

متابعة أداء القطاع المصرفي

وناقش الاجتماع، وفقًا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مستجدات أداء القطاع المصرفي، وخطط تعزيز الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية، في ظل استمرار الدولة في تدعيم احتياطاتها من النقد الأجنبي.

مستوى قياسي في الموارد الدولارية خلال أغسطس

وأوضح محافظ البنك المركزي أن الموارد الدولارية المحلية سجلت رقمًا قياسيًا في أغسطس 2025، ما سمح بتغطية الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي، مع التأكيد على أن الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال ضمن المستويات الآمنة.

جهود مستمرة لخفض التضخم والإصلاح الاقتصادي

وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية استمرار جهود خفض التضخم، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تهدف لتحسين المؤشرات العامة وجذب الاستثمار.

الرئيس السيسي يشدد على مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطي

كما شدد الرئيس على ضرورة زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية للتنمية، مع التوجيه باستمرار العمل بسعر صرف مرن يعكس واقع السوق ويعزز الاستقرار الاقتصادي.