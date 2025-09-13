الرئيس السيسي: زيادة الاحتياطي النقدي وتوسيع الموارد الدولارية أولوية

أفادت قناة إكسترا نيوز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة مستجدات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي.

موارد دولارية قياسية في أغسطس

وذكرت القناة، نقلًا عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من الموارد المحلية، حيث سجلت العملة الأجنبية من مصادر محلية أعلى مستوياتها في أغسطس 2025، مما ساهم في تحقيق فائض فعلي وتغطية الالتزامات.

خفض التضخم وتعزيز الاحتياطي

وأشارت إلى أن الرئيس تابع جهود خفض معدلات التضخم، والتطورات المرتبطة بالدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن هذه النسبة لا تزال ضمن الحدود الآمنة.

مرونة سعر الصرف مستمرة

أكد الرئيس السيسي على أهمية زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وتوفير التمويلات اللازمة لدعم خطط التنمية، إلى جانب استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعكس واقع السوق ويُحقق الاستقرار النقدي، مع التأكيد على توفير السلع الأساسية بمخزون مطمئن.