البنك المركزي المصري: التضخم السنوي يهبط 0.9% على أساس سنوي

أعلن البنك المركزي المصري تحسن معدلات التضخم في مصر بنهاية أغسطس الماضي مسجلا تراجعا نسبته 0.9%.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري الصادرة عن التضخم عن تراجع التضخم السنوي إلى 10.7% بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 11.6% عنه في يوليو السابق له.

وسجل المعدل الشهري للتضخم 0.1% في أغسطس الماضي مقارنة بـ0.9% عنه في نفس الفترة من العام السابق، و-0.3% بنهاية يوليو الماضي.

تراجع التضخم

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أعلن هبوط التضخم في أغسطس الماضي إلى 0.4% بعد أن كانت 2.1% في أغسطس من العام السابق و – 0.5% في يوليو 2025.

وبلغ التضخم السنوي بنهاية أغسطس الماضي وفقا للتعبئة العامة والإحصاء نحو 12% مقابل 13.9% في يوليو 2025.