عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأ تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو.

وتراجعت أسعار الذهب في ختام التعاملات أمس الثلاثاء في مصر متأثرة بانخفاض سعر الذهب عالميًا.

وذلك عقب ارتفاعها صباح أمس بنحو 25 جنيهًا.

أعلى سعر لجرام الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-9-2025

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3632 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4153 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4875 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5571 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 39 ألف جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.