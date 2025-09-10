ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (257.1) نقطة لشهر اغسطس 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (0.2%) عن شهر يوليو 2025.

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.1%)، مجموعة الخضروات بنسبة (3.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.1%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.6%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.4%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-9.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.8%).

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (11.2%) لشهر اغسطس 2025 مقابل (13.1%) لشهـر يوليو 2025.



أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر اغسطس 2025 مقارنة بشهـر يوليو 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (3.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.8%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.3%)، انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.5%)، انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.5%)، انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.4%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.0%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.7%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.1%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%).

سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضاً قدره (-0.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.8%).

... هذا بالرغم من إرتفاع مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%) .

سجل قسم الثقافة والترفيه -3.1انخفاضاً قدره (-3.1%) بسبب -3.1انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-9.2%).

... هذا بالرغم من إرتفاع مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.0%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.4%)،

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.6%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.3%) .

ثانياً: التغير السنوي (شهر اغسطس 2025 مقارنة بشهر اغسطس 2024):



سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (42.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (5.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (16.5%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-23.2%)، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (24.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (23.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (24.6%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (14.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (12.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (11.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (21.1%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (20.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (13.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (13.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (43.0%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (10.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (14.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (9.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (11.7%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (14.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (10.0%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (34.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (46.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.1%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (10.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (28.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (20.1%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (11.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (34.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.8%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه 15.2ارتفاعاً قدره (15.2%) بسبب 15.2ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.0%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (38.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (14.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (15.4%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%) .

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (14.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (14.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (23.4%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (11.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (21.1%) .