توك شو

بشرى سارة للمواطنين.. انفراجة في الأسعار والتضخم السنوي يهبط إلى 11.2% في أغسطس

منار عبد العظيم

وفقًا لما نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس 2025، ليسجل 11.2%، مقابل 13.1% في يوليو الماضي، بينما سجل التضخم الشهري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2%.

ارتفاع محدود في التضخم الشهري

أوضح الجهاز في بيانه، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 257.1 نقطة خلال أغسطس. 

وقد ساهم في الارتفاع الشهري عدد من العوامل، من بينها:

زيادة أسعار الخضروات بنسبة 3.8%

الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%

الأجهزة المنزلية بنسبة 1.4%

الدخان بنسبة 1%

الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.9%

انخفاض في أسعار اللحوم والأسماك

على الجانب الآخر، شهدت بعض السلع تراجعًا في أسعارها خلال أغسطس مقارنة بيوليو، من أبرزها:

اللحوم والدواجن: -1.3%

الأسماك والمأكولات البحرية: -0.5%

السكر والفاكهة: -0.4% و-0.5% على التوالي

الرحلات السياحية المنظمة: تراجع كبير بنسبة -9.2%

الفاكهة والكهرباء يقودان الارتفاع السنوي

عند مقارنة بيانات أغسطس 2025 بشهر أغسطس 2024، تبين استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، أبرزها:

الفاكهة: +42.7%

الكهرباء والغاز والوقود: +43%

الرعاية الصحية: +34.2%

النقل والمواصلات: +21.4%

خدمات التعليم: +10%

مؤشرات متباينة رغم انخفاض المعدل العام

ويشير التقرير إلى أن انخفاض معدل التضخم السنوي لا يعني انخفاضًا في الأسعار، بل يعكس تباطؤًا في معدل الزيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

ويظل ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية مؤثرًا على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم تراجع المؤشر العام.

تراجع التضخم تراجع الأسعار انخفاض معدل التضخم

