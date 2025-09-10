بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة

أكدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سعر الفائدة تقع مسئوليتة بشكل كامل على البنك المركزي، مشيرا إلى أن البنك المركزى هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة بالتنسيق المستمر مع الحكومة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، أن خفض سعر الفائدة له مردود ايجابي في حجم الدين، وتمكين أكبر للقطاع الخاص أن يحصل على قروض للتوسع في مشروعاته.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه نستهدف للدين وانخفاضه أرقام محددة، مؤكدا انه سيتم وضعها في السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية، للوصول لمعدلات لم تصل إليها مصر من قبل، من أجل إعطاء مساحة أكبر لزيادة الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة والتعليم.

