مدبولي: اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب غاز
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
لو ضاع .. استعد كارت شحن عداد الكهرباء
رئيس مجلس الوزارء يكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء
رئيس الوزراء: وضع برنامج للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط وحصرها
حكم تشغيل القرآن في المنزل عند الخروج منه.. أمين الإفتاء: جائز شرعا بشرط
مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة
مدبولي: 500 مليون دولار حجم الاستثمارات بين مصر وتونس.. ونأمل وصولها إلى مليار دولار
رئيس الوزراء يكشف عن اجتماعات مكثفة لتوطين الطاقة المتجددة في مصر
دعاء جوف الليل لتفريج الكرب وقضاء الحاجة.. احرص عليه يوميا سيغير حياتك
توك شو

مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  أنه لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة.


وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "ننظر  لملف أسعار الكهرباء بمنظور شامل ".

وعن حياة كريمة قال مدبولي: "نركز في المرحلة الثانية من حياة كريمة على مشروعات الصرف الصحي في القرى ".

وتابع: "نسعى إلى إدخال منظومة الصرف الصحى بالإضافة إلى تنفيذ مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في قرى حياة كريمة ".

وأكمل: "بعد تنفيذ شبكة الصرف الصحي وشبكات المياه في مختلف القرى، نبدأ في تنفيذ مختلف خدمات التطوير في القرى".
 

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

وفاة عمرو ستين

إثر وعكة صحية.. قصة وفاة المطرب عمرو ستين

عمرو اديب

عمرو أديب أعلن عن تناولها … قصة فيتامينات لإطالة العمر

ضع البصل في قدميك خلال النوم والنتيجه ستدهشك

ضع البصل في قدميك خلال النوم والنتيجة ستدهشك

بالصور

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض واسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

تعرّف على «لوتس إيفايا» موديل 2026 أسرع سيارة كهربائية في العالم

لوتس إيفايا موديل 2026
لوتس إيفايا موديل 2026
لوتس إيفايا موديل 2026

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

