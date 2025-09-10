مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة.



وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "ننظر لملف أسعار الكهرباء بمنظور شامل ".

وعن حياة كريمة قال مدبولي: "نركز في المرحلة الثانية من حياة كريمة على مشروعات الصرف الصحي في القرى ".

وتابع: "نسعى إلى إدخال منظومة الصرف الصحى بالإضافة إلى تنفيذ مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في قرى حياة كريمة ".

وأكمل: "بعد تنفيذ شبكة الصرف الصحي وشبكات المياه في مختلف القرى، نبدأ في تنفيذ مختلف خدمات التطوير في القرى".

