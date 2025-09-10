مدبولي: 2 مليون و860 ألف مواطن استفاد من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة البريكس اكد أهمية التكامل الاقتصادي بين دول البريكس.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" خلال الأسبوع الماضي عرضنا على الرئيس السيسي موقف التأمين الصحي الشامل والمرحلة الثانية من المشروع".

وتابع مدبولي:" هناك تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية لإدخال 5 محافظات جديدة في التأمين الصحي الشامل ".

وأكمل مدبولي :" الرئيس السيسي اطمأن على عمل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في مصر".

ولفت مدبولي :" مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عندما بدات كان هناك قوائم انتظار تصل لـ 25 ألف حالة واستفاد من المبادرة 2 مليون و860 ألف مواطن مصري وتم إجراء عمليات جراحية لهم ".

