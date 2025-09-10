العام المالي الحالي.. مدبولي: المرحلة الثانية من حياة كريمة تبدأ بمشروعات الصرف الصحي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية من حياة كريمة تبدأ العام المالي الحالي.



وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "نركز في المرحلة الثانية من حياة كريمة على مشروعات الصرف الصحي في القرى ".

وتابع مدبولي: "نسعى إلى إدخال منظومة الصرف الصحى بالإضافة إلى تنفيذ مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في قرى حياة كريمة ".

وأكمل: "بعد تنفيذ شبكة الصرف الصحي وشبكات المياه في مختلف القرى نبدأ في تنفيذ مختلف خدمات التطوير في القرى".

ولفت مدبولي: "المرحلة الثانية من حياة كريمة تبدأ بمشروعات الصرف الصحي ".