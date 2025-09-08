بعد قرار البنك المركزي.. أعلى شهادات ادخار حاليا في البنوك

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدل البحث عن شهادات الادخار، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

ويتساءل ملايين المصريين عن أعلى شهادات ادخار لاستثمار أموالهم بشكل آمن مع الحصول على عوائد مرتفعة، خاصة في ظل تنوع الشهادات المتاحة في السوق المصري.

يذكر أن شهادات الادخار تتمتع بعدد من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين فهي توفر عوائد تنافسية تسمح للعملاء باختيار ما يتناسب مع أهدافهم المالية وفترة استثماراتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الشهادات آمنة وتتسم باستقرار رأس المال، ما يمنح العملاء الثقة في استثماراتهم.

أعلى شهادات ادخار في البنوك

فيما يلي قائمة محدثة بأعلى شهادات الادخار المتاحة حاليًا في عدد من البنوك، مع توضيح قيمة العائد على إيداع 100 ألف جنيه، سواء شهريًا أو سنويًا، لمساعدة المستثمرين في اختيار الشهادة الأنسب لاستثمار آمن.

شهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

السنة الأولى: 21%

السنة الثانية: 16.75%

السنة الثالثة: 13.50%

دورية الصرف: شهرية

مدة الاستثمار: 3 سنوات

الاقتراض: يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع من فروع البنك وفقًا للقواعد السارية. كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان هذه الشهادات.

الاسترداد: لا يمكن استرداد هذه الشهادة قبل مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء. يمكن استرداد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

سعر العائد: 14.25%

دورية الصرف: شهري

المدة: 5 سنوات

لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر من تاريخ سريانها.

شهادة استثمار "أ"

فئات الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 10 سنوات

سعر العائد: 12%

دورية صرف العائد: فوائد تراكمية

شهادة استثمار "ب" (سنة واحدة)

المدة: 1 سنة

سعر العائد: 14%

دورية صرف العائد: شهري

شهادة استثمار "ب" (3 سنوات)

المدة: 3 سنوات

سعر العائد: 15%

دورية صرف العائد: ربع سنوي

شهادات بنك مصر 2025

شهادة ابن مصر (المتناقصة)

3 سنوات

1000 جنيه ومضاعفاتها

السنة الأولى: 20.5%

السنة الثانية: 17%

السنة الثالثة: 13.5%

شهادة القمة

3 سنوات

1000 جنيه ومضاعفاتها

17% ثابت شهري

شهادة الادخار (5 سنوات)

5 سنوات

1200 جنيه للعائد الشهري

1000 جنيه للعائد السنوي

12.25% (شهري)

12.50% (سنوي)

شهادة الادخار (7 سنوات)

7 سنوات

750 جنيه ومضاعفاتها

12.75% ثابت شهري (أطول مدة بين الشهادات)

شهادة أمان المصريين

3 سنوات

500 – 2500 جنيه

13% ثابت (تأمينية – تستهدف فئات خاصة)