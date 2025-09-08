قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد قرار البنك المركزي.. أعلى شهادات ادخار حاليا في البنوك

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أحمد أيمن

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدل البحث عن شهادات الادخار، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. 

ويتساءل ملايين المصريين عن أعلى شهادات ادخار لاستثمار أموالهم بشكل آمن مع الحصول على عوائد مرتفعة، خاصة في ظل تنوع الشهادات المتاحة في السوق المصري.

يذكر أن شهادات الادخار تتمتع بعدد من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين فهي توفر عوائد تنافسية تسمح للعملاء باختيار ما يتناسب مع أهدافهم المالية وفترة استثماراتهم. 

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الشهادات آمنة وتتسم باستقرار رأس المال، ما يمنح العملاء الثقة في استثماراتهم.

أعلى شهادات ادخار في البنوك

فيما يلي قائمة محدثة بأعلى شهادات الادخار المتاحة حاليًا في عدد من البنوك، مع توضيح قيمة العائد على إيداع 100 ألف جنيه، سواء شهريًا أو سنويًا، لمساعدة المستثمرين في اختيار الشهادة الأنسب لاستثمار آمن.

شهادات البنك الأهلي
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
السنة الأولى: 21%
السنة الثانية: 16.75%
السنة الثالثة: 13.50%
دورية الصرف: شهرية
مدة الاستثمار: 3 سنوات
الاقتراض: يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع من فروع البنك وفقًا للقواعد السارية. كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان هذه الشهادات.
الاسترداد: لا يمكن استرداد هذه الشهادة قبل مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء. يمكن استرداد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري
سعر العائد: 14.25%
دورية الصرف: شهري
المدة: 5 سنوات
لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر من تاريخ سريانها.
شهادة استثمار "أ"
فئات الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها
المدة: 10 سنوات
سعر العائد: 12%
دورية صرف العائد: فوائد تراكمية
شهادة استثمار "ب" (سنة واحدة)
المدة: 1 سنة
سعر العائد: 14%
دورية صرف العائد: شهري
شهادة استثمار "ب" (3 سنوات)
المدة: 3 سنوات
سعر العائد: 15%
دورية صرف العائد: ربع سنوي

شهادات بنك مصر 2025

شهادة ابن مصر (المتناقصة)    

3 سنوات    

1000 جنيه ومضاعفاتها    

السنة الأولى: 20.5%
السنة الثانية: 17%
السنة الثالثة: 13.5%    

شهادة القمة    

3 سنوات    

1000 جنيه ومضاعفاتها    

17% ثابت شهري 

شهادة الادخار (5 سنوات)    

5 سنوات    

1200 جنيه للعائد الشهري
1000 جنيه للعائد السنوي    

12.25% (شهري)
12.50% (سنوي)    

شهادة الادخار (7 سنوات)    

7 سنوات    

750 جنيه ومضاعفاتها    

12.75% ثابت شهري (أطول مدة بين الشهادات)

شهادة أمان المصريين    

3 سنوات    

500 – 2500 جنيه    

13% ثابت  (تأمينية – تستهدف فئات خاصة)

أعلى شهادات ادخار شهادات بنك مصر شهادات البنك الأهلي قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

الحجاب

ما حكم من ترتدي الحجاب ثم تخلعه بعد فترة؟.. أمين الإفتاء يجيب

علوم الأزهر ترصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر

علوم الأزهر ترصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر.. صور

احتفالية المولد النبوي بنادي قضاة مصر

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يشهدان احتفالية المولد النبوي بنادي قضاة مصر

بالصور

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد