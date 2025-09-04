محمد الأتربي: التضخم في مستوى هبوطي بفضل قرارات البنك المركزي

أشاد محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بقرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، لافتا إلى أن التضخم في مستوى هبوطي.

خفض أسعار الفائدة

وأضاف «الأتربي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصنايعية» والمذاع عبر قناة «المحور» أن البنك المركزي للمرة الثالثة يخفض أسعار الفائدة، وذلك لصالح الاستثمار والمقترض، فكلما انخفضت أسعار الفائدة بالنسبة للمقترضين كلما نشط ونمى الاقتصاد.

وأكد على أن البنك المركزي كانت سياساته واضحة ومعلنة وأتت بثمارها، ونسبة التضخم تحت 13% الآن.

معدلات الشمول المالي

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى يونيو 2025، بما يعادل 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية عبر البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع. ويأتي هذا التطور مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.



