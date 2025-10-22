قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الاتحاد ينهار عقب رحيل القبطان محمد مصيلحي وسلامة يفشل في الإنقاذ

محمد سلامة
محمد سلامة
حسام الحارتي

تراجعت نتائج الاتحاد السكندري خاصة بعد الهزيمة من النادي الأهلي مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري 
وواجه الاتحاد السكندري أزمات عديدة عقب رحيل محمد مصيلحي رئيس النادي الأسبق عن قيادة النادي وتقديم اعتذره رغم تحقيق نتائج إيجابية في كافة الألعاب الرياضية بالإضافة إلي الخدمات الإنشانية  في تاريخ النادي خلال فترة تواجده.
وتحمل محمد مصيلحي رئيس النادي الأسبق مبالغ مالية ضخمة من نفقته الشخصية على مدار السنوات الماضية من أجل تحقيق البطولات والحفاظ على استقرار النادي من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر.

وتقدم محمد مصيلحي بإستقالته في مايو 2023 بعد تعرض  الاتحاد السكندري للهزيمة بنتيجة 72 / 70، من النادي الأهلي الذي توج بلقب دوري سوبر السلة ليشتغل غضب جماهير زعيم الثغر بعد تزايد الضغط على رئيس النادي الأسبق ليرفض وزير الشباب والرياضة استقالة محمد مصيحلي في هذا التوقيت  مشيدًا بجهود رئيس نادي الاتحاد السكندري وأهمية استمراره في رئاسته للنادي، ومواصلة التطوير الذي يشهده نادي الاتحاد على مستوى البنية التحتية والنتائج الطيبة للفرق الرياضية بالنادي والأنشطة المتنوعة المقدمة للأعضاء كأحد أعرق أندية محافظة الإسكندرية.

واوصل محمد مصيلحي عمله في استقرار نادي الاتحاد السكندي حتي أعلن نادي الاتحاد السكندري انتهاط المدة القانونية بعد استقالة محمد مصيلحي  في يونيو 2025 ليبدء محمد سلامة مهمته في قيادة النادي بصفة موقتة وتبدء أزمات الاتحاد السكندري في الظهور مجدداً 

ولم يتمكن محمد أحمد سلامة في تحقيق أي نتائج إيجابية منذ توليه مهام النادي حيث أصبح الفريق الأول لكرة القدم يواجه يصراع الهبوط حيث حقيق الفريق في عهده   الفوز في جولتين  وتعادل في مباراتين  وخسر في ستة لقاءات ليصبح الفريق على حافلة الإنهيار .
وتمسك محمد أحمد سلامة بتواجد  أحمد سامي المدير الفني للفريق السابق رغم تحقيق نتائج سلبية واعتراض أعضاء المجلس علي استمراره حتي أعلن رحيله في الوقت النهائي ليتولي تامر مصطفي قيادة النادي 
وأعلن رئيس الاتحاد السكندري في تصريحات تلفزيونية عن تحملة ١٠٠ مليون جنية من نفقته الشخصية  خلال ٣ أشهر وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن من تحقيق أي نتائج علي مستوي الألعاب الرياضية التي تهم كافة مشجعي جماهير الثغر

ويأمل محمد أحمد سلامة في استمرار تواجده في رئاسة نادي الاتحاد السكندري  خلال الفترة المقبلة بصفة رسمية وعقب إنتهاء مارثون الانتخابات خلال الفترة المقبلة رغم عدم نجاحه في تحقيق أي نتائج منذ توليه مهام النادي

وبتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ليتساءل جماهير زعيم الثغر عن موقف الفريق لهذا الموسم.

محمد سلامة محمد مصيلحي الاتحاد السكندري الدوري المصري أزمة الإتحاد

سيارات اقتصادية بالسوق المصري
مهرجان دي كاف
زراعة الشرقية
قان أورغانجـي أوغلو
