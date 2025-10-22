علاء عز: أكثر من 300 شركة مصرية وأوروبية تشارك في مشروعات تعاون مشترك

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الشراكة بين الشركات المصرية والأوروبية تشهد توسعًا كبيرًا في عدد من القطاعات الحيوية، موضحًا أن هناك أكثر من 300 شركة من الجانبين تشارك حاليًا في مشروعات تعاون مشترك.

وأضاف علاء عز خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الاجتماعات السابقة في القاهرة أرست قاعدة قوية للتعاون الاقتصادي، وأن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تتطور بوتيرة متسارعة، مما يفتح المجال أمام الاستثمار ونقل التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأوروبية في مصر مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة بفضل الاستقرار الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن مصر أصبحت شريكًا موثوقًا وقويًا للاتحاد الأوروبي في مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.



ولفت إلى أن مصر أصبحت رسميًا من شركاء البرنامج الخاص بالبحث والتطوير ودعم رواد الأعمال مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا لمكانة القاهرة كشريك اقتصادي واستثماري محوري في المنطقة.



