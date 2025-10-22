المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط: مصر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي.. ونعمل على تعزيز الاستثمارات

أكدت المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، دوبرافكا زويكا، أن مصر تُعد شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي وأحد أهم الدول في الجوار الجنوبي، مشددة على أن العلاقات بين الجانبين تشهد مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي.

إطار شامل للتعاون الثنائي

وأوضحت "دوبرافكا زويكا" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم توقيعها في وقت سابق، تمثل إطارًا شاملًا للتعاون الثنائي، مؤكدة أن المرحلة الحالية تركز على تنفيذ الاتفاقية وتحويلها إلى مشاريع واقعية ذات أثر اقتصادي وتنموي مباشر.



وأضافت المفوضة الأوروبية أن الاستثمار يمثل أحد المحاور الأساسية في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن الجهود الحالية تهدف إلى جذب مزيد من الشراكات الأوروبية للاستثمار في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا.

وقالت زويكا: "نتحدث اليوم عن الاستثمار وكيف يمكن للشركات الأوروبية أن تتوجه إلى مصر وتستثمر رؤوس أموالها بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين." كما أعلنت أنه سيتم توقيع وثيقة جديدة تخص اتفاق "هورايزون الذي يُعنى بالبحث العلمي والابتكار.