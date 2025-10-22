السفير يوسف الشرقاوي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل نقلة تاريخية في العلاقات الثنائية

قال السفير يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى، يوم 22 أكتوبر 2025، يمثل نقلة تاريخية كبيرة على صعيد العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الشرقاوي في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه القمة تأتي في توقيت مهم وحساس، وسط تحديات إقليمية ودولية كبيرة، وتعكس المكانة المحورية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار الشرقاوي إلى أن توقيت القمة مرتبط بالقمة السابقة في شرم الشيخ للسلام، التي عقدت تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأوروبية والعربية والأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما أسهم في بث روح الثقة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وذكر، أن القمة المصرية الأوروبية تؤكد الدور الثابت والحيوي لمصر، سواء على مستوى قيادتها أو حكومتها أو شعبها، في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح أن المشاركة الأوروبية تعكس تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري في المنطقة، وتبرز أهمية مصر كحلقة وصل استراتيجية بين أوروبا والدول العربية، خصوصًا في قضايا السلام والتنمية والتعاون الاقتصادي والأمني.