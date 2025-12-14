شاهد احتفالات تتويج سيدات سلة الأهلي بلقب إفريقيا

احتفلن لاعبات فريق السلة "سيدات" بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا والتي حصدها الفريق الاول بعد الفوز على فريق فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي بنتيجة 77-51 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة أفريقيا والتي يستضيفها النادي.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل

تأهل فريق سيدات السلة لربع نهائي البطولة متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المباريات الثلاث أمام كل من جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي وسبورتنج لواندا الأنجولي، وفي الدور ربع نهائي نجح في الفوز على فريق سي إن إس إس الكونغولي بنتيجة 98-55.