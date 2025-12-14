دورتموند يتعادل مع فرايبورج بالدوري الألماني

انتهت مباراة بوروسيا دورتموند وفرايبورج، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة 14 ببطولة الدوري الألماني.

وسجل رامي بن سبعيني هدف دورتموند (31)، بينما أحرز لوكاس هويلير هدف فرايبورج (75).

وتعرض الإنجليزي جوب بيلينجهام، نجم وسط دورتموند، للطرد بشكل مباشر في الدقيقة 53.

وبهذا التعادل وصل دورتموند للنقطة 29 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وارتفع رصيد فرايبورج للنقطة 17 في المركز التاسع.

ويلاقي دورتمود غريمه بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة المقبلة، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.