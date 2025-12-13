فوز فولفسبورج على بوروسيا مونشجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت على أوجسبورج في الدوري الألماني

حقق فولفسبورج فوزا ثمينا على مضيفه بوروسيا مونشجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب بوروسيا بارك في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل ثلاثية فولفسبورج كل من باتريك ويمر هدفين في الدقيقتين 4 و34 ومحمد عمورة بالدقيقة 30، بينما أحرز كونستانتينوس كوليراكيس لاعب فولفسبورج بالخطأ في مرماه هدف مونشجلادباخ في الدقيقة 22.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر وبفارق الأهداف عن هامبورج صاحب المركز الرابع عشر بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد بوروسيا مونشجلادباخ عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، وفي إطار نفس الجولة، فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه أوجسبورج بهدف نظيف سجله اللاعب ريتسو دوان في الدقيقة 68.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس مؤقتا، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفاز هوفنهايم على ضيفه هامبورج بنتيجة 4ـ1، وتعادل سانت باولي مع ضيفه هايدنهايم بهدف لكل منهما.