قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شركات الطاقة تخفض عدد منصات النفط والغاز للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع
متحور جديد من فيروس كورونا | تنبيه عاجل من المصل واللقاح للمواطنين
أحمد السقا : عز الدين أيبك اللي جوايا هو اللي خلاني دعمت محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فوز فولفسبورج على بوروسيا مونشجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت على أوجسبورج في الدوري الألماني

فولفسبورج
فولفسبورج
أ ش أ

حقق فولفسبورج فوزا ثمينا على مضيفه بوروسيا مونشجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب بوروسيا بارك في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم.
سجل ثلاثية فولفسبورج كل من باتريك ويمر هدفين في الدقيقتين 4 و34 ومحمد عمورة بالدقيقة 30، بينما أحرز كونستانتينوس كوليراكيس لاعب فولفسبورج بالخطأ في مرماه هدف مونشجلادباخ في الدقيقة 22.
ورفع فولفسبورج رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر وبفارق الأهداف عن هامبورج صاحب المركز الرابع عشر بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد بوروسيا مونشجلادباخ عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا.
وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، وفي إطار نفس الجولة، فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه أوجسبورج بهدف نظيف سجله اللاعب ريتسو دوان في الدقيقة 68.
ورفع فرانكفورت رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس مؤقتا، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفاز هوفنهايم على ضيفه هامبورج بنتيجة 4ـ1، وتعادل سانت باولي مع ضيفه هايدنهايم بهدف لكل منهما.

فولفسبورج بوروسيا مونشجلادباخ آينتراخت فرانكفورت أوجسبورج الدوري الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

غض البصر

لما أمرنا الله بغض البصر ولم يأمرنا بغض النظر؟

مفتي الجمهورية

دار الإفتاء تطلق «ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية» في الندوة الدولية الثانية.. الاثنين

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تخرج كليات طب الأسنان

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد