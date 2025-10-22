المفوضية الأوروبية: سنقدم لمصر تمويلا بقيمة 5 مليارات يورو لدعم المشروعات الصغيرة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إننا نسعى إلى تعزيز استقرار مصر الاقتصادي، وسنقدم لمصر تمول بقيمة 5 مليار يورو، لدعم المشروعات الصغيرة.

وأضافت خلال كلمتها بالقمة المصرية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شركاء مصر التجاريين، حيث تجاوزت استثماراتنا في مصر العام الماضي الـ 49 مليار يورو.

واسترسلت: أننا ندعم طموح مصر في قطاع الطاقة، لكي تصبح محطة للطاقة في المنطقة، ولدينا مشاريع لاطلاق منصات تسعى إلى تسريع الاعتماد على الطاقة الجديدة والنظيفة ومصر ستشكل داعما رئيسيا لتلك المنصة.

واسترسلت: تحدثنا عن الفضاء الرقمي وسنتيح للمصريين الوصول إلى إمكانيات الحوسبة الكاملة بالاتحاد الأوروبي