يعد ارتفاع نسبة السكر في الدم من المشكلات الصحية الخطيرة التي تصيب عددا كبيرا من الأشخاص.. لذا من المهم معرفة أعراضها.

وفقا لما ذكره موقع draxe نكشف لكم أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أعراض ارتفاع نسبة السكر

تشمل العلامات والأعراض الشائعة التي لا ينبغي تجاهلها والتي قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري وتقلب مستويات السكر في الدم ما يلي:

التعب أو متلازمة التعب المزمن ، وانخفاض مستويات الطاقة

الرغبة الشديدة في تناول السكر الكربوهيدرات

العطش المفرط

تقلبات الوزن أو فقدان الوزن

زيادة التبول

تقلبات المزاج والعصبية أو “التوتر”

عدم وضوح الرؤية وتفاقمها

بطء التئام جروح الجلد والجفاف والجروح والكدمات

العدوى المتكررة

التنفس الثقيل وصعوبة ممارسة الرياضة

والصداع التوتري.