الرئيس السيسي: نعمل على ترسيخ الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا لتعظيم استفادة الجانبين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشكر الإتحاد الأوروبي على كرم الاستقبال وحفاوة الضيافة، خاصة بعد وجود شراكة بين مصر والإتحاد الأوروبي، والتي ندفعها نحو الأمام لتحقيق مصالح شعوبنا ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات “القمة المصرية الأوروبية”، أنه تكتسب القمة أهمية خاصة لكونها الأولى من نوعها التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع دول الشرق الأوسط

وتأتي في توقيت بالغ الاهمية والتعقيد ولترسيخ شراكات استراتيجية وتعظيم ال‘تفادة من تلك الشركات.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية واالمنية على دول حوض المتوسط.