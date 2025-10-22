قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي بقمة بروكسل جسدت قوة مصر وريادتها الإقليمية
خالد الغندور يهاجم مدرب الزمالك بسبب الأهلي
شرط للحصول على التراخيص.. محافظ البحر الأحمر: إلزام المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحلية خاصة|فيديو
شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز
النبراوي يدعم هيثم الحريري وأسرة محمد أسامة قتيل المنوفية.. شوف عمل إيه؟
دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق محدود بمخلفات أعلى سطح عقار في شبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر.. والمثلث الذهبي مستقبل التعدين|فيديو
خالد طلعت: زيزو يتفوق على شيكابالا في المساهمة بالأهداف في الدوري المصري
اقتصاد

محلل مالي: زيارة الرئيس السيسي لأوروبا جاءت في وقتها الصحيح

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد يحيي

أشاد المهندس حازم الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على هامش جولته لأوروبا والتي تتضمن التزام مصر بتنفيذ البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي؛ مؤكدا أن تلك التحركات تؤكد ان الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.


وذكر الشريف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المؤسسات الدولية أشادت بإدارة مصر للملفات الاقتصادية والسياسات النقدية رغم توتر الأوضاع في المنطقة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.

وأضاف "الشريف" ان مصر وعدت وأوفت بإفساح المجال أمام القطاع الخاص حتى يتسنى له العمل بكامل طاقته وحريته في الاقتصاد دون مزاحمة أو منافسة من الشركات الحكومية وهو ما عزز من مكانة مصر في مؤشرات الأعمال ورفع تصنيفها خصوصا مع إعلان مؤسسات التصنيف الائتماني خلال الأسابيع الماضية من بينها موديز وستاندر آند بورز، وضع تصنيف الاقتصاد المصري عن –B مع جدارته الائتمانية مستقبلا.

أشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في وقتها الصحيح بعد إتمام اتفاق وقف اطلاق النار بين حماس وإسرائيل وبدء عودة الحياة في قطاع غزة بعد عامين من الدمار إذ كانت مصر سببا استراتيجيا في توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وأضاف أن أوروبا تعلم جيدا الدور المحوري الذي تلعبه مصر وهو ما ظهر في تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا ودراسة انشاء ممر استثماري لها داخل مصر بخلاف سلاسل الحوافز الممنوحة للمستثمرين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق النقد الدولي أوروبا الاقتصاد المصري

