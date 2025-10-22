محلل مالي: زيارة الرئيس السيسي لأوروبا جاءت في وقتها الصحيح

أشاد المهندس حازم الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على هامش جولته لأوروبا والتي تتضمن التزام مصر بتنفيذ البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي؛ مؤكدا أن تلك التحركات تؤكد ان الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.



وذكر الشريف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المؤسسات الدولية أشادت بإدارة مصر للملفات الاقتصادية والسياسات النقدية رغم توتر الأوضاع في المنطقة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.

وأضاف "الشريف" ان مصر وعدت وأوفت بإفساح المجال أمام القطاع الخاص حتى يتسنى له العمل بكامل طاقته وحريته في الاقتصاد دون مزاحمة أو منافسة من الشركات الحكومية وهو ما عزز من مكانة مصر في مؤشرات الأعمال ورفع تصنيفها خصوصا مع إعلان مؤسسات التصنيف الائتماني خلال الأسابيع الماضية من بينها موديز وستاندر آند بورز، وضع تصنيف الاقتصاد المصري عن –B مع جدارته الائتمانية مستقبلا.

أشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في وقتها الصحيح بعد إتمام اتفاق وقف اطلاق النار بين حماس وإسرائيل وبدء عودة الحياة في قطاع غزة بعد عامين من الدمار إذ كانت مصر سببا استراتيجيا في توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وأضاف أن أوروبا تعلم جيدا الدور المحوري الذي تلعبه مصر وهو ما ظهر في تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا ودراسة انشاء ممر استثماري لها داخل مصر بخلاف سلاسل الحوافز الممنوحة للمستثمرين.