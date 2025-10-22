حركة تنقلات وتكليفات بعدد من شركات الإنتاج البترولي

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات محدودة لقيادات الشئون الإدارية بعدد من شركات الإنتاج البترولي، وذلك بهدف دعم المواقع القيادية بالكفاءات والخبرات المتنوعة للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية عمل الوزارة، وجاءت الحركة على النحو التالي:

1. أحمد شرف الدين أحمد محمد

مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول

حصل أحمد شرف الدين أحمد محمد على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1994، وبدأ مسيرته المهنية بالقطاع كأخصائي شؤون عاملين بشركة قارون للبترول في عام 1998، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام الشئون الإدارية بشركة قارون للبترول في عام 2014، وتولى بعد ذلك منصب مدير عام الشئون الإدارية بشركة خالدة للبترول في عام 2019، إلى أن شغل منصب مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة بترول خليج السويس (جابكو) في عام 2021.





2. محمد مصطفى محمد سيد

مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة بترول خليج السويس (جابكو)

حصل محمد مصطفى محمد سيد على بكالوريوس تجارة عام 2000، وعلى حده عليا في الإحصاء عام 2004، وعلى دبلومة عليا في إدارة الأعمال عام 2008، كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في عام 2012.

تدرج في المناصب داخل القطاع وتولى بعد ذلك منصب مدير عام الشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول في عام 2016، إلى أن شغل منصب مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية.



وسام إكرام رفيق محمود

مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة العلمين للبترول

حصل وسام إكرام رفيق محمود على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1994، وبدأ مسيرته المهنية بالقطاع كأخصائي خدمات عاملين بشركة بترول خليج السويس في عام 1996، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام الشئون البشرية بشركة العلمين للبترول في عام 2014، وتولى بعد ذلك منصب مدير عام الشئون الإدارية بشركة العلمين للبترول في عام 2019، إلى أن شغل منصب مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية.





تامر أحمد عبد الله محمد إبراهيم مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة بتروسن

حصلتامر أحمد عبد الله محمد إبراهيم على بكالوريوس تعاون من المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية عام 2000، كما حصل على دبلومة في المواد البشرية من الجامعة الأمريكية في عام 2008.

بدأ مسيرته المهنية بالقطاع كأخصائي خدمات عاملين بشركة بتروسن في عام 2002، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد للشئون الإدارية بشركة بتروسن في عام 2020، إلى أن شغل منصب مدير عام الشئون الإدارية للشركة في عام 2024.