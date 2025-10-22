أخبار التكنولوجيا.. بمواصفات خارقة وسعر متوسط إليك هاتف iQOO 15.. وبسرعة شحن أحدث باور بانك بأعلى الإمكانيات في 2025

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بفضل “آيفون”.. "أبل" تستعيد صدارتها من جديد.. فما القصة؟



تفوقت مجموعة هواتف iPhone 17 بأكملها من Apple بشكل واضح على iPhone 16 في المبيعات المبكرة، مدفوعة بذلك بالطلب القوي على الطراز الأساسي في الصين وiPhone 17 Pro Max في الولايات المتحدة.

يبدو أن استراتيجية الشركة المتمثلة في إضافة قيمة أكبر لطرازاتها الأساسية مع الحفاظ على اهتمام المشترين من ذوي الميزانيات العالية تؤتي ثمارها. فقد تفوق إطلاق هاتف iPhone 17 على مبيعات iPhone 16 في عام 2024، ما يُظهر طلبًا أقوى في الأسواق الرئيسية.

تسريب مواصفات هاتف رينو 15 برو ماكس من أوبو.. ما القصة

في وقت سابق من هذا الشهر، تسربت مواصفات هاتف Oppo Reno15 Pro Max القادم وسيكون هذا الطراز الثالث في سلسلة هواتف Reno15 الرئيسية، والذي سيتم إطلاقه إلى جانب هاتف Reno15 وهاتفReno15 Pro.

على الجانب الآخر سيتم إطلاق بعض طرازات Reno عالميًا، ولكن ليس جميعها.

ولكن وفقا لتقرير جديد، فإن Reno15 و Reno15 Pro سيصلان بالفعل إلى الأسواق العالمية، بينما Reno15 Pro Max سيبقى طرحه حصريا للصين فقط.

بمواصفات خارقة وسعر متوسط.. إليك مواصفات هاتف iQOO 15

كشفت شركة iQOO عن هاتف iQOO 15، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، في الصين.

وبعد الإطلاق، أعلنت الشركة على منصة Weibo أنها حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات iQOO ، حيث تجاوزت مبيعاته خلال 30 دقيقة فقط مبيعات iQOO 13 طوال اليوم.

وفي منشور جديد على Weibo، أكدت الشركة إجمالي عدد وحدات iQOO 15 المباعة خلال الساعات الأربع الأولى من طرحها للبيع.

بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025

كثير هي أنواع الباوربنك المتاحة في الأسواق فإذا كنت تبحث عن باوربنك بمواصفات لرائدة يمكنك التفكير في أحدث باوربنك من شركة أنكر وهو Anker Prime (20K، 220W) والذي يأتي مزودًا بقوة شحن هائلة في هيكل صغير الحجم.

يُأتي هذا الطراز بقوة 220 واط ويوفر مزيجًا من السرعة والذكاء وسهولة الحمل.

يحتوي على بطارية بسعة 20,100 مللي أمبير/ساعة في هيكل من الألومنيوم يزن 490 جرامًا، بأبعاد 147 × 44 × 50.5 ملم فقط، مما يسهل وضعه في حقيبة الظهر دون زيادة حجمه.