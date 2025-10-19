الأقوى في تاريخ vivo.. تسريب مواصفات وسعر هاتف iQOO 15

إذا كنت تبحثين عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف iQOO 15 المقرر إطلاقه في 20 أكتوبر في الصين و إليك أهم مواصفاته

مواصفات هاتف iQOO 15

⁠⁠⁠يأتي هاتف iQOO 15 مزود بشاشة Samsung M14 LEAD AMOLED 8T LTPO، تعمل بدقة 2K+ (3168 × 1440 بكسل) ومعدل تحديث 144 هرتز وستكون بقياس 6.85 بوصة بتصميم مسطح وزوايا مُدورة

تدعم الشاشة سطوعًا يدويًا كاملًا يبلغ 1000 شمعة وستكون مزودة بغشاء مضاد للانعكاس ، ومُدمجة مع مستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية.

سيضم هاتف iQOO 15 معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، ومعالج Q3 لتحسين أداء الرسومات أثناء الألعاب، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة و الشحن السلكي بقوة 100 واط

بالنسبة لمستشعرات الكاميرا، سيحتوي هاتف iQOO 15 على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي، بينما ستحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بمستشعر 1/1.56 بوصة. وستنضم إلى الكاميرا الرئيسية عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مقربة من سوني IMX882 بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

ميزات هاتف iQOO 15

أما عن الميزات الآخرى لهاتف iQOO 15 فهو سيضم ميزات أخرى، مثل مكبرات الصوت المزدوجة، ومنفذ USB-C (الجيل 3.2)، ومشتت حراري VC بدقة 8K ، وتصنيف IP68/69 . وسيأتي مُحمّلًا مسبقًا بنظام Android 16 المستند إلى OriginOS 6