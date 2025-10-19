قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية والاستثمار: تطوير منظومة تصدير متكاملة وفق المعايير الدولية لدعم تنافسية المنتج المصري
الرئيس السيسي: منتدى أسوان فرصة لمناقشة الممرات الاستراتيجية وتعزيز التنمية في القارة الأفريقية
الرئيس السيسي: أفريقيا تقف في صدارة المتأثرين من الظروف الدولية
قمة نارية في أنفيلد.. ليفربول يصطدم بمانشستر يونايتد.. وصلاح في مهمة خاصة
انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة
«الخارجية»: أفريقيا تثبت رغم التحديات أنها قارة حيوية وغنية بمواردها وخاصة البشرية
مشاهد العنف على الشاشات.. قنابل نفسية تهدد وعي الأطفال والمراهقين | طبيب نفسي يوضح
مصر والصحة العالمية توقعان استراتيجية التعاون القُطري 2024–2028 لتعزيز النظام الصحي
التموين : لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم
المقاولون العرب تنتهي من تنفيذ مشروعات طرق مدينتي باليسا وكومي بشرق أوغندا
وقف فوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان عقب محادثات في الدوحة
مصرع تباع وإصابة سائق في تصادم جامبو بـ عامود إنارة على الدائري.. صور
الأقوى في تاريخ vivo.. تسريب مواصفات وسعر هاتف iQOO 15

هاتف ذكي
هاتف ذكي
لمياء الياسين

إذا كنت تبحثين عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف iQOO 15 المقرر إطلاقه في 20 أكتوبر في الصين و إليك أهم مواصفاته 

مواصفات هاتف iQOO 15 

⁠⁠⁠يأتي هاتف iQOO 15 مزود بشاشة Samsung M14 LEAD AMOLED 8T LTPO، تعمل بدقة 2K+ (3168 × 1440 بكسل) ومعدل تحديث 144 هرتز وستكون بقياس 6.85 بوصة بتصميم مسطح وزوايا مُدورة

 تدعم الشاشة سطوعًا يدويًا كاملًا يبلغ 1000 شمعة وستكون مزودة بغشاء مضاد للانعكاس ، ومُدمجة مع مستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية.

سيضم هاتف iQOO 15 معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، ومعالج Q3 لتحسين أداء الرسومات أثناء الألعاب، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة و الشحن السلكي بقوة 100 واط 

بالنسبة لمستشعرات الكاميرا، سيحتوي هاتف iQOO 15 على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي، بينما ستحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بمستشعر 1/1.56 بوصة. وستنضم إلى الكاميرا الرئيسية عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مقربة من سوني IMX882 بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

 ميزات هاتف iQOO 15 

أما عن الميزات الآخرى لهاتف iQOO 15 فهو سيضم ميزات أخرى، مثل مكبرات الصوت المزدوجة، ومنفذ USB-C (الجيل 3.2)، ومشتت حراري VC بدقة 8K ، وتصنيف IP68/69 . وسيأتي مُحمّلًا مسبقًا بنظام Android 16 المستند إلى OriginOS 6

