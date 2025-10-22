بمواصفات خارقة وسعر متوسط .. إليك مواصفات هاتف iQOO 15 من vivo

كشفت شركة iQOO عن هاتف iQOO 15، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، في الصين.

وبعد الإطلاق، أعلنت الشركة على منصة Weibo أنها حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات iQOO ، حيث تجاوزت مبيعاته خلال 30 دقيقة فقط مبيعات iQOO 13 طوال اليوم.

وفي منشور جديد على Weibo، أكدت الشركة إجمالي عدد وحدات iQOO 15 المباعة خلال الساعات الأربع الأولى من طرحها للبيع.

بيع هاتف iQOO 15



على الجانب الآخر ، تم بيع 142 ألف وحدة من هاتف iQOO في أول أربع ساعات من طرحه للبيع فقد باعت iQOO أكثر من 142,000 وحدة من هاتف iQOO 15 خلال أربع ساعات فقط من طرحه للبيع لأول مرة، مسجلةً زيادةً بنسبة 87% مقارنةً بالجيل السابق. كما يُشير المنشور إلى أن الهاتف طُرح للبيع فور إطلاقه، دون أي فترة طلب مسبق.

مواصفات هاتف iQOO 15

يتميز هاتف iQOO 15 بشاشة Samsung AMOLED M14 مقاس 6.85 بوصة، تدعم دقة 2K+ ومعدل تحديث 144 هرتز. ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب معالج Q3 من iQOO، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5x بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.1 بسعة تصل إلى 1 تيرابايت. ويعمل بنظام التشغيل Android 16 المبني على نظام OriginOS 6.

للتصوير، يأتي هاتف iQOO 15 مزودًا بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. أما الكاميرا الخلفية، فتتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بميزة تثبيت الصورة البصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل. ومن الميزات الرئيسية الأخرى مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، ومكبري صوت مزدوجين، وإطار معدني متوسط، وهيكل مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP68/69.