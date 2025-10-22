قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسقط 71 ضحية
الإعلامي الحكومي: سيتم دفن جثامين 54 شهيدا فلسطينيا احتجزهم الاحتلال الإسرائيلي
بتهمة محاولة أغتيال إمام مسجد.. فضل شاكر يخضع للتحقيق اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات خارقة وسعر متوسط .. إليك مواصفات هاتف iQOO 15 من vivo

لمياء الياسين

كشفت شركة iQOO عن هاتف iQOO 15، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، في الصين.

وبعد الإطلاق، أعلنت الشركة على منصة Weibo أنها حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات iQOO ، حيث تجاوزت مبيعاته خلال 30 دقيقة فقط مبيعات iQOO 13 طوال اليوم. 

وفي منشور جديد على Weibo، أكدت الشركة إجمالي عدد وحدات iQOO 15 المباعة خلال الساعات الأربع الأولى من طرحها للبيع.

بيع هاتف iQOO 15
 

على الجانب الآخر ، تم بيع 142 ألف وحدة من هاتف iQOO في أول أربع ساعات من طرحه للبيع فقد باعت iQOO أكثر من 142,000 وحدة من هاتف iQOO 15 خلال أربع ساعات فقط من طرحه للبيع لأول مرة، مسجلةً زيادةً بنسبة 87% مقارنةً بالجيل السابق. كما يُشير المنشور إلى أن الهاتف طُرح للبيع فور إطلاقه، دون أي فترة طلب مسبق.

مواصفات هاتف iQOO 15

يتميز هاتف iQOO 15 بشاشة Samsung AMOLED M14 مقاس 6.85 بوصة، تدعم دقة 2K+ ومعدل تحديث 144 هرتز. ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب معالج Q3 من iQOO، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5x بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.1 بسعة تصل إلى 1 تيرابايت. ويعمل بنظام التشغيل Android 16 المبني على نظام OriginOS 6.

للتصوير، يأتي هاتف iQOO 15 مزودًا بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. أما الكاميرا الخلفية، فتتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بميزة تثبيت الصورة البصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل. ومن الميزات الرئيسية الأخرى مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، ومكبري صوت مزدوجين، وإطار معدني متوسط، وهيكل مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP68/69.

هاتف iQOO 15 شركة iQOO مبيعات iQOO الشحن اللاسلكي نظام OriginOS 6

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالًا برئيس الوزراء العراقي لبحث العلاقات التجارية

أول إطلاق لصواريخ باليستية منذ مايو

كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قبل أسبوع من اجتماع هام لترامب

إشتباكات مسلحة-أرشيفي

اشتباكات عنيفة بين عناصر من الأمن السوري ومقاتلين فرنسيين بمخيم في إدلب

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

