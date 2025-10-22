قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي بقمة بروكسل جسدت قوة مصر وريادتها الإقليمية
خالد الغندور يهاجم مدرب الزمالك بسبب الأهلي
شرط للحصول على التراخيص.. محافظ البحر الأحمر: إلزام المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحلية خاصة|فيديو
شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز
النبراوي يدعم هيثم الحريري وأسرة محمد أسامة قتيل المنوفية.. شوف عمل إيه؟
دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق محدود بمخلفات أعلى سطح عقار في شبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر.. والمثلث الذهبي مستقبل التعدين|فيديو
خالد طلعت: زيزو يتفوق على شيكابالا في المساهمة بالأهداف في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس في قمة بروكسل نقطة تحول بمسار العلاقات المصرية الأوروبية

النائب عادل زيدان
النائب عادل زيدان
محمد الشعراوي

قال النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل تمثل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرا إلى أن الخطاب جاء شاملًا في مضمونه، وواقعيًا في طرحه، ويعكس إدراكًا عميقًا من القيادة المصرية لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وأوضح زيدان ، في بيان له، أن حديث الرئيس السيسي عبّر بوضوح عن فلسفة الدولة المصرية في بناء علاقات دولية متوازنة قائمة على التعاون والتكامل، لا على المصالح المحدودة أو التحالفات المؤقتة، مؤكدا أن مصر باتت شريكًا أساسيًا في صياغة مستقبل الإقليم وليس مجرد متلقٍ للقرارات الدولية.

وأضاف زيدان، أن الرئيس السيسي قدم خلال كلمته رؤية طموحة لمستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا، عبر التأكيد على الفرص الاستثمارية الكبرى التي تتيحها السوق المصرية، وما تمتلكه الدولة من مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لوجستيًا وتجاريًا واستثماريًا يربط القارة الإفريقية بأوروبا، ويخدم أهداف التنمية المشتركة.

وأشار زيدان، إلى أن الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي في كلمته جاءت واضحة وحاسمة، مفادها أن مصر تتحرك وفق رؤية مستقلة، وتعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي عبر التنمية والاقتصاد وليس فقط من خلال السياسة والأمن، وهو ما جعلها تحظى بثقة دولية متزايدة في السنوات الأخيرة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن إشادة الرئيس بدور السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تجسد روح التعاون التي تميز العلاقات بين القاهرة وبروكسل، وتعكس تقدير القيادة المصرية للشركاء الذين يؤمنون بأهمية بناء شراكات حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد أن حضور مصر في هذه القمة يعكس مكانتها المتنامية في الساحة الدولية، ويؤكد أن القاهرة أصبحت صوتًا مسموعًا في المحافل العالمية، قادرة على صياغة مواقف متوازنة تجمع بين الواقعية والطموح، وتعزز من مكانتها كقوة مؤثرة وركيزة للاستقرار في المنطقة والعالم.

عادل زيدان مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأوروبي بروكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

الدكتورة مايا مرسي

وزيرة التضامن تشهد احتفالية نادي روتاري جيزة نورث بتكريم منتخبات مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة

الرئيس السيسي

بمشاركة الرئيس السيسي.. تفاصيل حول القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل

الآباء الأساقفة

بحضور لفيف من الأساقفة.. مناقشة رسالة ماچستير بإكليريكية الأنبا رويس

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد