برلماني: كلمة الرئيس في قمة بروكسل نقطة تحول بمسار العلاقات المصرية الأوروبية

قال النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل تمثل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرا إلى أن الخطاب جاء شاملًا في مضمونه، وواقعيًا في طرحه، ويعكس إدراكًا عميقًا من القيادة المصرية لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وأوضح زيدان ، في بيان له، أن حديث الرئيس السيسي عبّر بوضوح عن فلسفة الدولة المصرية في بناء علاقات دولية متوازنة قائمة على التعاون والتكامل، لا على المصالح المحدودة أو التحالفات المؤقتة، مؤكدا أن مصر باتت شريكًا أساسيًا في صياغة مستقبل الإقليم وليس مجرد متلقٍ للقرارات الدولية.

وأضاف زيدان، أن الرئيس السيسي قدم خلال كلمته رؤية طموحة لمستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا، عبر التأكيد على الفرص الاستثمارية الكبرى التي تتيحها السوق المصرية، وما تمتلكه الدولة من مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لوجستيًا وتجاريًا واستثماريًا يربط القارة الإفريقية بأوروبا، ويخدم أهداف التنمية المشتركة.

وأشار زيدان، إلى أن الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي في كلمته جاءت واضحة وحاسمة، مفادها أن مصر تتحرك وفق رؤية مستقلة، وتعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي عبر التنمية والاقتصاد وليس فقط من خلال السياسة والأمن، وهو ما جعلها تحظى بثقة دولية متزايدة في السنوات الأخيرة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن إشادة الرئيس بدور السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تجسد روح التعاون التي تميز العلاقات بين القاهرة وبروكسل، وتعكس تقدير القيادة المصرية للشركاء الذين يؤمنون بأهمية بناء شراكات حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد أن حضور مصر في هذه القمة يعكس مكانتها المتنامية في الساحة الدولية، ويؤكد أن القاهرة أصبحت صوتًا مسموعًا في المحافل العالمية، قادرة على صياغة مواقف متوازنة تجمع بين الواقعية والطموح، وتعزز من مكانتها كقوة مؤثرة وركيزة للاستقرار في المنطقة والعالم.