وفد برلماني دنماركي يتفقد معبر رفح البري

في زيارة تاريخية، قام وفد برلماني دنماركي بالتوجه إلى معبر رفح البري لمتابعة الوضع الإنساني في غزة عن كثب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الدولية لدعم قطاع غزة، في وقت يشهد فيه المعبر حركة مستمرة للمساعدات الإنسانية.

الوفد، الذي يضم عددًا من أعضاء البرلمان الدنماركي، سعى إلى فهم التحديات التي تواجه عملية نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتضمنت الزيارة جولات ميدانية في المعبر، حيث اطلع الوفد على سير العمليات اللوجستية، بما في ذلك كيفية تنسيق دخول المساعدات من مصر إلى الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر هذه الزيارة خطوة هامة في تعزيز الدعم الدولي للفلسطينيين في قطاع غزة، إذ شدد الوفد الدنماركي على ضرورة زيادة التنسيق الدولي لضمان وصول المساعدات بشكل أكثر فاعلية.