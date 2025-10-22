قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

عبر الصليب الأحمر.. لجنة الجثامين في غزة تتسلم 195 شهيدا من الاحتلال

محمود نوفل

أفاد مجمع ناصر الطبي بخان يونس بأن لجنة الجثامين في غزة تسلمت 195 جثمانا من سلطات الاحتلال عبر الصليب الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام بأن الصليب الأحمر إستلم الدفعة السابعة من جثامين الشهداء الفلسطينيين بعد إفراج الاحتلال عنهم ضمن اتفاق التبادل.

وفي وقت سابق ؛ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنه سيتم دفن جثامين 54 شهيدا فلسطينيا احتجزهم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان له: “الاحتلال أعاد جثامين الشهداء وقد ظهرت عليها آثار تعذيب واضحة، وأن الفحوص الرسمية أكدت ارتكاب الاحتلال انتهاكات بشعة في حق الشهداء”.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الفحوص الرسمية أكدت أن عددا من الشهداء تم إعدامهم شنقا أو بإطلاق النار من قرب.

كما طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الهيئات الدولية بملاحقة مرتكبي المجازر ومحاسبتهم.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة  دخول 986 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان له: “عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا منذ بدء سريان الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها”.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: “الاحتلال لا يزال يواصل سياسة الخنق والتجويع والابتزاز التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون مواطن في القطاع”.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: “القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا”.

