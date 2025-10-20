جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة

كشف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أنه وفقا للمعلومات الواردة، فإن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة التقاء في جنوب قطاع غزة؛ حيث سيتم تسليمه نعش أحد الرهائن.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن استعداد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستقبال جثة رهينة؛ بعد استلامها من حركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة، الليلة.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة أمام المساعدات، اليوم الإثنين، وذلك بعد يوم من إغلاقه؛ بزعم انتهاك حماس لوقف إطلاق النار الساري.

وقال المسؤول: إنه بعد قرار سياسي، تدفقت المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم "بامتثال تام للاتفاق المبرم"، مضيفًا أن معبر رفح بين غزة ومصر "سيظل مغلقًا حتى إشعار آخر".

ومن جهتها، نفت حماس خرق اتفاق الهدنة، واتهمت بدورها إسرائيل بانتهاك الاتفاق.

وتواصلت الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث سرق مستوطنون، اليوم الإثنين، ثمار الزيتون المزروعة أمام منزل عائلة أبو أيمن صوفان في قرية بورين جنوب نابلس، ووضعوا مواد سامة على بوابة المنزل في محاولة لإيذاء السكان وبث الخوف في نفوسهم، وفق الأهالي.