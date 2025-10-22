قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصليب الأحمر يستلم الدفعة السابعة من جثامين الشهداء الفلسطينيين

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام بأن الصليب الأحمر إستلم الدفعة السابعة من جثامين الشهداء الفلسطينيين بعد إفراج الاحتلال عنهم ضمن اتفاق التبادل.

وفي وقت سابق ؛ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنه سيتم دفن جثامين 54 شهيدا فلسطينيا احتجزهم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان له: “الاحتلال أعاد جثامين الشهداء وقد ظهرت عليها آثار تعذيب واضحة، وأن الفحوص الرسمية أكدت ارتكاب الاحتلال انتهاكات بشعة في حق الشهداء”.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الفحوص الرسمية أكدت أن عددا من الشهداء تم إعدامهم شنقا أو بإطلاق النار من قرب.

كما طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الهيئات الدولية بملاحقة مرتكبي المجازر ومحاسبتهم.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة  دخول 986 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان له: “عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا منذ بدء سريان الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها”.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: “الاحتلال لا يزال يواصل سياسة الخنق والتجويع والابتزاز التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون مواطن في القطاع”.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: “القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا”.

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

