جامعة مطروح تشارك في يوم الأنشطة الرياضية بالمنطقة الغربية وتحقق مراكز متقدمة

ايمن محمود

أعلن الدكتور عمرو المصري، القائم باعمال رئيس جامعة مطروح، بأن الجامعة شاركت في يوم الأنشطة الرياضية الذي نظمته المنطقة الغربية العسكرية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجامعة والمنطقة، وبالتنسيق بين إدارة التربية العسكرية وإدارة رعاية الشباب بالجامعة، بحضور كبار قادة المنطقة الغربية العسكرية والدكتور وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.

وأشار الدكتور عمرو إلى أن طلاب الجامعة أظهروا مستوى رياضي متميز وروحًا عالية من التنافس الشريف في فعاليات كرة القدم، وكرة الطائره، وكرة الطاولة.

 حيث حققت الجامعة المركز الثاني في كرة القدم، والمركز الأول في كرة اليد، والمركز الأول في كرة الطاولة، مؤكدًا على أهمية المشاركة في مثل هذه الأنشطة التي تعزز التواصل بين طلاب الجامعة وقادة المنطقة الغربية العسكرية.

وأكد الدكتور ياسر غنيم، القائم بأعمال عميد كلية علوم الرياضة ومنسق الأنشطة الطلابية، أن مشاركة الطلاب في هذه الفعاليات تعكس حرص الجامعة على تنمية المواهب الرياضية وصقل مهارات الطلاب، مشيدًا بالروح العالية والمستوى الفني المتميز الذي ظهر به اللاعبون خلال المنافسات، ومؤكدًا على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز العمل الجماعي والتنافس الشريف بين الطلاب.

من جانبهم، توجه قادة المنطقة الغربية العسكرية بالشكر والتقدير إلى رئيس جامعة مطروح على مشاركة الجامعة الفعّالة في هذا اليوم الرياضي، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون بين الجامعة والمنطقة في جميع المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، واعتبروا مشاركة طلاب الجامعة نموذجًا متميزًا للعمل المشترك بين المؤسسات التعليمية والعسكرية.

