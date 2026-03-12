محافظ القاهرة ووزير الشباب و الرياضة يشهدان حفل ختام الدورة الرمضانية بمدينة الأسمرات

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ووزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بالملاعب المفتوحة بمدينة بالاسمرات حفل ختام وتوزيع جوائز وكؤوس وميداليات الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالقاهرة الكبرى لمراكز الشباب، والمناطق المطورة التى نظمتها الادارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب وسط حضور جماهيري كبير.

و انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية منذ أول رمضان بمشاركة أكثر من ٥٠٠ لاعب يمثلون ٥٠ فريقًا من مختلف مراكز الشباب بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة ، والجيزة، والقليوبية).

وشهد محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة منافسات المباريات النهائية والتي أسفرت عن فوز فريق مركز شباب الرملة بالقليوبية بالمركز الأول، وفريق مركز شباب إمبابة بالجيزة بالمركز الثانى ، ومركز شباب الجمالية بالمركز الثالث ، واحتل فريق مركز شباب منشأة ناصر المركز الرابع .

ووجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة التهنئة إلى جميع المشاركين فى الدورة الرمضانية على روح التنافس الرياضى الذى ظهروا عليها مشيدًا بالتنظيم المميز لفعاليات البطولة بمختلف مراحلها والتى جاءت ضمن حزمة الأنشطة الشبابية والرياضية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة خلال شهر رمضان المبارك على مستوى جميع محافظات الجمهورية.



وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تضع الشباب دومًا نصب أعينها باعتبارهم أمل المستقبل والسواعد التى ستستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه من أهم الأولويات التي وضعتها الدولة نصب عينها من أجل تحسين حياة المواطنين هو "بناء البشر " عن طريق اكتشاف المواهب وتنميتها وبصفة خاصة في مراكز الشباب، آملا أن نرى من بين أبنائنا الرياضيين المشاركين في هذه الدورة أبطالا بارزين على المستويين المحلي والعالمي قريباً .

وأشاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بالطفرة التي شهدتها البنية التحتية للرياضة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الوزارة لتوفير الدعم اللازم للشباب وتطوير المنشآت الرياضية.

وثمّن محافظ القاهرة جهود وزارة الشباب والرياضة في رعاية الموهوبين وتحسين جودة الخدمات المقدمة بمراكز الشباب، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ برامج رياضية تتناسب مع احتياجات الشباب وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

حضر الحفل م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمود فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، وم. حسن الغندور مدير عام الإدارة الإستراتيجية بصندوق التنمية الحضارية ، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الشباب.