محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن في تنفيذ قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

يواصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، متابعته الشخصية لجهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ قرار ترشيد استهلاك الكهرباء، وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات

بتكليف لجان المتابعة بالقيام بدورها بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية لإغلاق إنارة اللوحات الإعلانية على الطرق الرئيسية وبين حدود المحافظات، والالتزام بعدم إنارة الشوارع خلال الفترة الصباحية، كما أكد على أهمية ترشيد الاستهلاك في جميع المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، مع الالتزام التام بإغلاق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل، وتخفيض إنارة أعمدة الشوارع بنسبة 50% ليلاً، وعدم إنارتها نهاراً.

وكلف محافظ الدقهلية بتشكيل لجان بكل وحدة محلية للتأكد من تنفيذ إجراءات الترشيد، وأشار المحافظ إلى ضرورة التزام جميع المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف محافظ الدقهلية أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية، وتنظيم الخدمات، والحفاظ على المرافق العامة والموارد بشكل متناسب يحافظ على موارد الدولة.

وأكد أن هذه المتابعة اليومية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء، وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تنسق بشكل مستمر مع غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تنفيذ قرار ترشيد استهلاك الكهرباء وفقاً للقرار الوزاري.