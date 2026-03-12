قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غموض بوديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
وزير المالية يكشف عن أولويات الدولة لحماية المواطنين من خطر الحرب الإيرانية.. فيديو
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
محافظات

غلق مستودع بوتاجاز بطرة بالدقهلية 3 أشهر لبيعه الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي |صور

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

قرّر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية غلق مستودع بوتاجاز بطرة بناء على  رصد شكاوى المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال فريق الرصد والمتابعة  لمتابعة مدى التزام أصحاب المستودعات والموزعين على مستوى المحافظة ببيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بالسعر المحدد، 285 جنيهًا للأسطوانة المنزلية و565 جنيهًا للأسطوانة التجارية .

 وأسفرت جهود مديرية التموين ورئاسة مركز ومدينة طلخا من خلال التنسيق بين المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين  اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا ، عن رصد وضبط مستودع (محمد متولي خضير) بقرية بطرة مركز طلخا، لقيامه ببيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بسعر 300 جنيه، أي بأزيد من السعر الرسمي المقرر.

وبناء على. ذلك أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قرارًا بغلق المستودع لمدة ثلاثة أشهر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحب المستودع المخالف، مع إسناد حصته إلى شركة بوتاجازكو لتغطية التوزيع بنطاق المستودع، ضمانًا لعدم تأثر المواطنين واستمرار حصولهم على احتياجاتهم بالسعر الرسمي.

وقال " المحافظ " لن أسمح بالتلاعب في أسعار أسطوانات البوتاجاز أو استغلال المواطنين تحت أي ظرف ، مشيرًا إلي أن أسطوانات البوتاجاز من السلع الأساسية التي لا يجوز بأي حال التلاعب في أسعارها أو استغلال المواطنين من خلالها، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس احتياجات المواطنين اليومية أو تمثل خروجًا على الأسعار الرسمية المعتمدة.

وشدد  "  مرزوق " على أن أي مستودع أو موزع أو مندوب يثبت تجاوزه للسعر المقرر، أو محاولته تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، سيواجه إجراءات صارمة وفورية تبدأ بالغلق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تردد.

 ودعا  "  مرزوق " المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي صاحب مستودع أو مندوب يبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، من خلال غرفة العمليات بديوان عام المحافظة على الأرقام:
050231488005023277920502316644
مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

