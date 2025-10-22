قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لاستقبال الفلسطينيين.. رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الحدودية والمنشآت الصحية بشمال سيناء

معبر رفح
معبر رفح
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، برفقة اللواء عاصم عمر، نائب المحافظ، لمتابعة جاهزية الخدمات الصحية والطوارئ، والتأكد من استعداد الفرق الطبية وتوافر المستلزمات للتعامل مع أي حالات طارئة، وضمان تقديم الرعاية العاجلة على مدار الساعة.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، برفع درجة الاستعداد في المنافذ الحدودية والمنشآت الصحية بشمال سيناء، لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين. 

أقسام الحجر الصحي

وأوضح أن نائب الوزير تفقد أقسام الحجر الصحي، واطلع على مخزون التطعيمات والأمصال، والتأكد من صلاحيتها وسلامة الجرعات، كما راجع كفاءة أجهزة الإسعافات الأولية والمعدات الطبية.

وأضاف عبدالغفار أن الزيارة شملت مراجعة مخزون أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، والتأكد من إجراءات السلامة، بما في ذلك صلاحية طفايات الحريق وتوزيعها. 

كما تفقد نائب الوزير سيارات القوافل العلاجية المتمركزة بالميناء، للتأكد من جاهزيتها الفنية وتوافر الكوادر الطبية بجميع التخصصات والمستلزمات اللازمة، موكداً استعداد الفرق الطبية لتقديم الرعاية الفورية فور فتح المعبر.

وأشاد نائب الوزير بالتنسيق المستمر بين قطاعات الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً حرص الدولة على تأمين الميناء طبياً ودعم الأطقم الطبية لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية للمواطنين والأشقاء الفلسطينيين. 

ورافق الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، في الجولة عدد من قيادات الوزارة ومديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء.

وزير الصحة ميناء رفح البري الخدمات الطبية الطوارئ حالات طارئة

