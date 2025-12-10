محافظ المنوفية يطلق شارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحي كفر قورص

أطلق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى كفر قورص بإستثمارات 55 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون ،بحضور الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة ، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون .



استمع محافظ المنوفية إلي شرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع الذي يضم محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد ، وكذا الموقف التنفيذى الحالى حيث تم نهو الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية وشبكات الانحدار وخط الطرد بنسبة 100% ،و يصب المشروع بمحطة معالجة شطانوف، ومن المقرر دخولها الخدمة في منتصف شهر يناير القادم لخدمة الأهالى وتحسين مستوى الخدمات .



وأختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية بمتابعة إنتظام سير العمل بوحدة طب الأسرة بقورص المقامة على مساحة 1200م2 ، حيث تفقد عيادات الأسعافات الأولية ، طب الأسرة ، المشورة ،و إستمع إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة عن منظومة العمل بالوحدة الصحية والخدمات الطبية في كافة الأقسام كما أطلع على سجلات المترددين.

وأطمأن من الأهالى على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مؤكداً ضرورة توحيد الخدمات المقدمة وتوافر سجلات موحدة على مستوى مديرية الصحة لضمان الإحتفاظ بتلك البيانات وسرعة استرجاعها بما يضمن إستدامة الخدمة بشكل أفضل ، وخلال تفقده أمر المحافظ بصرف مواد غذائية ولحوم وبطاطين لعمال النظافة بالوحدة دعما لهم .



وقد أكد محافظ المنوفية أن القطاع الصحي يأتي علي رأس أولوياته نظراً لارتباطه الوثيق بصحة وحياة المواطنين ، موجهاً بأهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين .