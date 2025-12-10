قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لوحدة طب الأسرة برملة الإنجب استعدادا لتشغيلها

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة بقري الريف المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ورافق المحافظ في جولته طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة، المهندس أسامة مدكور عضو مجلس الشيوخ ، ممثل الهيئة الهندسية.

وقد تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بوحدة طب الأسرة برملة الأنجب استعداداً لبدء تشغيلها ودخولها الخدمة.

وتضم الوحدة العديد من العيادات، منها "الأسنان، العلاج الطبيعي، طب الأسرة ، أطفال ، الصيدلية ، الدعم النفسي ، الأورام ، الزواج ، صحة المرأة وأم وجنين ، المشورة ، سمعيات ، كبار السن " وغيرها من الخدمات للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمواطنين بقرى الريف.

وأشار المحافظ إلاى أنه سيتم خلال إسبوعين استلام عدد 3 وحدات صحية بنواحي النعناعية ورملة الإنجب ومحلة سبك، موجهاً بإعداد خطاب لوزارة الصحة بشأن سرعة توريد كافة المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لهم.

وكلف وكيل وزارة الصحة بضرورة الجاهزية الكاملة وتوافر كافة الأطقم والكوادر الطبية والفنية لتلك الوحدات لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي.

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية وحدة طب الأسرة بمجيريا وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ عيادات الباطنة والأطفال والنساء والمشورة ومكتب الصحة ، موجهاً بتزويد عيادة للعلاج الطبيعي بالمشاركة المجتمعية مع شركة مدكور للمقاولات لتقديم خدمات طبية أفضل.

وخلال تفقده استفسر المحافظ عن آلية العمل والخدمات المقدمة موجهاً بتسجيل الحالات المترددة الكترونياً وسجلات الكشوف وتوحيد الخدمة ونظام العمل بكافة الوحدات الصحية .

كما تفقد محافظ المنوفية وحدة صحة ميجيريا “ المبني القديم”، موجهاً بإعداد خطاب لوزارة الصحة لاستغلالها كعيادات شاملة للتأمين الصحي وتجهيزها بكافة المستلزمات والمعدات الطبية بالمشاركة المجتمعية من خلال شركة مدكور للمقاولات لتخفيف الضغط والتكدس عن كاهل مرضي التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات.

وأكد المحافظ أننا مستمرون فى اتخاذ العديد من القرارات والحلول الغير تقليدية لدعم منظومة التأمين الصحي علي مستوي المحافظة من خلال تخصيص مقرات إضافية جديدة ودعمها بأحدث الأجهزة الطبية الجديدة لتعزيز الخدمات الصحية وإستغلالها كعيادات شاملة وصيدليات لزيادة أعداد المنافذ لتسهيل إجراءات صرف الأدوية وتوسيع نطاق الخدمات وتقديمها بشكل أفضل مما يحقق رضا المواطن ويلبي متطلباته .

وخلال الجولة وجه محافظ المنوفية بالتنبيه علي شركة مدكور للمقاولات بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمحطات الحديد والمنجنيز بنطاق أشمون تمهيداً لدخولهم الخدمة في أسرع وقت لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي .

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة ملعب مجيريا وكفر مجاهد علي مساحة أكثر من 5 آلاف م2 بهدف تقديم خدمات رياضية أفضل للأهالي.

ورافق المحافظ، الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وحسن بدر وكيل المديرية للشباب، حيث من المقرر إقامة وحدة خلع ملابس ودورات مياه للمترددين، وكذا محلات تجارية وكافتريات لتوفير فرص عمل للشباب وتعظيم الموارد الذاتية، وذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الرياضية لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتوفير سبل الرعاية للرياضيين.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية حياة كريمة

