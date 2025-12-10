هيئة الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة

حذرت هيئة الأرصاد من تأثير المنخفض الجوى فى اتجاه شرق البلاد، يصاحبه تجدد السحب الرعدية الممطرة على شرق الدلتا ومناطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

وعن الظواهر الجوية يتوقع الخبراء، أن يشهد طقس الغد تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

إلى جانب نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وتكون حالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين ( 2 : 3 أمتار)، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين (1.5 : 2) متر ، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الخميس 11 ديسمبر 2025:

القاهرة

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

سوهاج

العظمى 21 درجة.

الصغرى 10 درجة.

قنا

العظمى 22 درجة.

الصغرى 09 درجة.

أسوان

العظمى 23 درجة.

الصغرى 11 درجة.