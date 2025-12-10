البابا تواضروس يقدم التعزية في وفاة القمص كيرلس عبد الملاك

توفي، اليوم، القمص كيرلس عبدالملاك

كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمنيا القمح، التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، عن عمر بلغ ٧٠ سنة وخدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٤٣ سنة.

وفاة كاهن

ولد الأب الراحل يوم ٢٠ يناير ١٩٥٦ وسيم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمنيا القمح يوم ١٩ سبتمبر ١٩٨٢ بيد المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق، ونال رتبة القمصية في ٢٣ يوليو ٢٠٠٠.

وانتقل منذ سنوات للخدمة في دير السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الرسول بأوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لصاحبي النيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا سارافيم أسقف إيبارشية أوهايو وميتشجان وإنديانا، ولمجمعي كهنة الإيبارشيتين، في نياحة الأب المبارك القمص كيرلس عبدالملاك، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة ولكل أبنائه ومحبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.