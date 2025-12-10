قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن محمد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بمنح جوائز تحفيزية بقيمة 850 ألف جنيه للمتنافسين في النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم والذين لم يحالفهم الفوز بأحد المراكز وتخلفوا عن الفوز بكسور بسيطة ، وذلك تقديرًا لما قدموه من أداء متميز في حفظ كتاب الله وتلاوته، وتعزيزًا لدعم المواهب القرآنية في مصر وخارجها.

 ويأتي هذا القرار في إطار الاهتمام المتواصل برعاية حفظة القرآن وتشجيعهم على مواصلة التفوق.

وانطلقت منذ قليل في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الحفل الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين، التي تنظمها وزارة الأوقاف، وذلك بعد خمسة أيام من المنافسات التي جمعت نخبة من حفظة كتاب الله من مختلف دول العالم، في واحدة من أوسع المشاركات الدولية منذ انطلاق المسابقة.

ويشهد الحفل حضور عدد من الوزراء، يتقدمهم وزير الأوقاف، إلى جانب محافظ القاهرة، ولفيف من كبار العلماء والقيادات الدينية والأئمة والدعاة، إضافة إلى المتسابقين وأعضاء لجان التحكيم من داخل مصر وخارجها. 

وتقوم وزارة الأوقاف ببث الحفل مباشرة، ليتمكن الجمهور داخل مصر وخارجها من متابعة الفائزين في مختلف الفروع، إلى جانب الكلمات الرسمية وتكريم المتسابقين والمحكمين.

