ننشر أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم .. مصر تحصد المراكز الأولى

اختتمت وزارة الأوقاف في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الحفل الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين، التي تنظمها وزارة الأوقاف، وذلك بعد خمسة أيام من المنافسات التي جمعت نخبة من حفظة كتاب الله من مختلف دول العالم، في واحدة من أوسع المشاركات الدولية منذ انطلاق المسابقة.

ويشهد الحفل حضور عدد من الوزراء، يتقدمهم وزير الأوقاف، إلى جانب محافظ القاهرة، ولفيف من كبار العلماء والقيادات الدينية والأئمة والدعاة، إضافة إلى المتسابقين وأعضاء لجان التحكيم من داخل مصر وخارجها.

وتقوم وزارة الأوقاف ببث الحفل مباشرة، ليتمكن الجمهور داخل مصر وخارجها من متابعة الفائزين في مختلف الفروع، إلى جانب الكلمات الرسمية وتكريم المتسابقين والمحكمين.

أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وحصدت مصر المراكز الأولى في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف في دورتها الثانية والثلاثين، حيث أعلنت الوزارة منح الفائز بالمركز الأول جائزة قدرها مليون ومئة وخمسون ألف جنيه، ضمن قيمة الجوائز الإجمالية التي رصدتها والبالغة 13 مليون جنيه، وهو أكبر دعم تقدمه في تاريخ المسابقة.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم الفائزين، وتسليمهم الجوائز المالية وشهادات التقدير، خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر في شهر رمضان الكريم.

وأعلن د. أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أسماء الفائزين خلال الحفل الختامي للمسابقة والمقام حاليا بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .

أسماء الفائزين حسب الفروع

الفرع الأول

رقية رفعت عبد الباري – مصر

محمود سمير فهيم عبد الغني – مصر

براء خالد – لبنان

الفرع الثاني

أنس بن عتيق – بنجلاديش

أحمد كريم – تركستان

عثمان عثمان أيندي – نيجيريا

محمد بدماسي – الكاميرون

أحمد باء – غينيا كوناكري

الفرع الثالث

طارق شعبان أحمد عبده – مصر

أحمد سلامة عبد الرازق النجار – مصر

الفرع الرابع

محمود محمد عبد الشافي – مصر

مودة السباعي محمود السباعي – مصر

محمد محمود رفعت محمد حسن – مصر

جنا حمادة محمد البسيوني – مصر

هبة عبد الجليل الجيوشي – مصر

الفرع الخامس

مصطفى جمال محسب علي – مصر

محمود طلعت عبد الغني – مصر

الفرع السادس “ذوي الهمم”

عبد الرحمن مهدي أحمد خليل – مصر

حسين رمضان عبد الحميد الدهشان – مصر

فاطمة السيد عيسى عبد الجواد – مصر

مريم زين العابدين – مصر

مي محمد محمد سيد – مصر

الفرع السابع “الأسرة القرآنية”

محمود سعد إبراهيم عبد الكريم

آية

عبد الله

الفريق الثاني

محمد صلاح عبد القادر تاج الدين

أسماء

عبد الله

الفرع الثامن

عبد الحميد أبو زهرة – مصر

عبد الحميد عمر القريو – ليبيا