نائب وزير الصحة يتابع جودة الخدمات الطبية بشمال سيناء

قام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية بمحافظة شمال سيناء، شملت مستشفى بئر العبد المركزي ووحدة طب أسرة بئر العبد، للوقوف على سير العمل، جودة الخدمات المقدمة، والاحتياجات الميدانية للأطقم الطبية والإدارية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتعزيز متابعة المنشآت الصحية ميدانياً وضمان تقديم خدمات طبية متميزة.

واستهل نائب الوزير جولته بتفقد مستشفى بئر العبد المركزي، حيث زار العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها، واطمأن على انتظام العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما استمع إلى آراء المواطنين حول جودة الخدمات المقدمة.

وأكد حرص الوزارة على تلبية احتياجاتهم، وشملت الجولة تفقد الأقسام الداخلية، قسم الرعاية المركزة، غرف العمليات، المعمل، وقسم الأشعة، حيث أشاد الدكتور الطيب بمستوى التجهيزات الطبية والفنية وكفاءة الفريق الطبي والإداري في تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة لأهالي شمال سيناء.

أحدث المعايير العالمية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تابع خلال الزيارة بروتوكولات العلاج المتبعة، التي تتماشى مع أحدث المعايير العالمية، وتأكد من توافر جميع الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية في الصيدلية ومخازن الأدوية، كما اطلع على آليات العمل في غرف العمليات وقسم الأشعة، مشيداً بجاهزية المستشفى لاستقبال الحالات على مدار الساعة.

واستكمل نائب الوزير جولته بزيارة وحدة طب أسرة بئر العبد، حيث تفقد أقسام الاستقبال، الطوارئ، المعمل، الصيدلية، ومخزن الأدوية، للتأكد من توافر الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، كما زار العيادات التخصصية، عيادة طب الأسرة، عيادة الأسنان، وغرفة المبادرات الرئاسية والتثقيف الصحي، واطلع على دفتر الحضور والانصراف للتأكد من التزام الفرق الطبية والإدارية، ووجه الدكتور الطيب بسرعة معالجة أي ملاحظات أو سلبيات تم رصدها، لضمان استمرار تقديم الخدمات بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

رافق نائب الوزير خلال الجولة و الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، الدكتور محمد رمضان، للشئون المالية والادارية، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور عمرو عادل، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء.

وتعكس هذه الزيارة التزام وزارة الصحة والسكان بتطوير المنظومة الصحية في شمال سيناء، وضمان تقديم خدمات طبية متكاملة ومستدامة، بما يساهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية الصحية في المحافظة.