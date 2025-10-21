بطلة يوسف شاهين.. جيهان الشماشرجي تروي سرا لأول مرة عن مشوارها الفني

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي عن أحد الأسرار المهمة في طفولتها، بمناسبة الاحتفال بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين.



وقالت جيهان الشماشرجي:" أنا من عشاق المخرج يوسف شاهين، وهقول سرّ زمان وأنا في المدرسة، والدة صديقتي المقرّبة كانت الفنانة الراحلة سعاد نصر، وكانت تعمل معه في فيلم (إسكندرية نيويورك). هي كانت عارفة إني بحب الإخراج وبعمل أفلام وأمنتجها."



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"قلت لها ممكن أنزل تدريب في الفيلم كمساعدة إخراج، ونزلت فعلًا تصوير (إسكندرية نيويورك)، وكنت كل ما أشوفه وهو بيتكلم وبيوجّه الممثلين مش مصدقة نفسي، وكنت صغيرة جدًا في السن، ومبهورة به، وهو من حببني في السينما."



أما عن قدوتها بين الفنانات فقالت:"يسرا، بعشقها وبحبها في كل حاجة. بحس إنها قفلت اللعبة خلاص، عملت كل حاجة وعملتها حلو أوي، وجابت آخر أي حاجة، ومحدش هيعرف يعلّي على اللي عملته."

