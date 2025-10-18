جيهان الشماشرجي تخطف الانظار بإطلالة ساحرة

تألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة أنيقة وجريئة خلال ظهورها في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي 2025، حيث خطفت الانظار بفستان باللون الأحمر

وجاء فستان جيهان الشماشرجي بدون أكمام وبقصة كورسيه مطرزة بالكامل بالخرز اللامع الذي أبرز جمال خصرها وأناقة قوامها، منح الإطلالة لمسة من الرقي والأنوثة،

وكانت جيهان الشماشرجي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025، حيث خطفت الأنظار بفستان أنيق يشبه إطلالات أميرات ديزني.

وظهرت جيهان الشماشرجي بفستان أوف وايت بتصميم ضخم من الساتان الراقي، تميز بقصة صدر مستقيمة دون أكمام مع تفاصيل منسدلة واسعة في التنورة أضفت عليه لمسة من الفخامة والرقي، واعتمدت إكسسوارات بسيطة أبرزها عقد ماسي فاخر وقفازات طويلة باللون الأزرق الغامق منحت الإطلالة توازنًا بين الكلاسيكية والجرأة.