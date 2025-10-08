قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة الوطنية للانتخابات: 1392 متقدما في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
فن وثقافة

أحدث ظهور لـ جيهان الشماشرجي على إنستجرام

جيهان
جيهان
يارا أمين

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي  بإطلالة كاجوال بسيطة لاقت إعجاب جمهورها، ونشرت الصور على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث اختارت بليزر طويل مع بوت اسود طويل.

ومن الناحية الجمالية وضعت جيهان الشماشرجي مكياج باللون البني، واختارت ربط شعرها.

إطلالة تعكس الذوق العصري

ومن المعروف بأن جيهان الشماشرجي تقوم بإختيار إطلالات أنيقة تجمع بين الموضة العملية واللمسات الراقية، وهو ما ظهر بوضوح في هذه الإطلالة التي أثارت تفاعل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم هيبتا 

ويشارك في بطولة فيلم هيبتا كل من: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، فيما يظهر النجم هشام ماجد كضيف شرف في مشهد مفاجئ يضيف بعدًا جديدًا للأحداث.

يقدّم العمل أربع حكايات مترابطة عبر مناظرة تقودها “سارة” التي تجسدها منة شلبي، حيث تطرح رؤية مبسطة للحب المعاصر، متسائلة: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟

الفيلم من تأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. أما الإنتاج فيحمل توقيع شركات: “ذا بروديوسرز”، “ڨوكس ستوديوز”، “فيلم سكوير”، و”ايميرسيف”.

كاجوال إنستجرام مكياج منة شلبي

