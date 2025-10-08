أحدث ظهور لـ جيهان الشماشرجي على إنستجرام

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة كاجوال بسيطة لاقت إعجاب جمهورها، ونشرت الصور على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث اختارت بليزر طويل مع بوت اسود طويل.

ومن الناحية الجمالية وضعت جيهان الشماشرجي مكياج باللون البني، واختارت ربط شعرها.

إطلالة تعكس الذوق العصري

ومن المعروف بأن جيهان الشماشرجي تقوم بإختيار إطلالات أنيقة تجمع بين الموضة العملية واللمسات الراقية، وهو ما ظهر بوضوح في هذه الإطلالة التي أثارت تفاعل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم هيبتا

ويشارك في بطولة فيلم هيبتا كل من: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، فيما يظهر النجم هشام ماجد كضيف شرف في مشهد مفاجئ يضيف بعدًا جديدًا للأحداث.

يقدّم العمل أربع حكايات مترابطة عبر مناظرة تقودها “سارة” التي تجسدها منة شلبي، حيث تطرح رؤية مبسطة للحب المعاصر، متسائلة: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟

الفيلم من تأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. أما الإنتاج فيحمل توقيع شركات: “ذا بروديوسرز”، “ڨوكس ستوديوز”، “فيلم سكوير”، و”ايميرسيف”.