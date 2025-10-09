أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

شاركت الفنانة اميرة فتحى جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من صورها الجديدة.

تفاصيل إطلالة اميرة فتحى..

وتألقت أميرة فتحى بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار من حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط .

وارتدت اميرة فتحى فستانا أنيقا باللون الأخضر و اتسم بستايل الكب مكشوف الاكتاف و منفوش بالقماش الستان.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وكتبت اميرة فتحى عبر صفحتها :" سعيدة بمشاركتي كعضو لجنة تحكيم في دورة مميزة وسط نجوم كبار".

وتتميز اميرة فتحى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.