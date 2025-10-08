قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

جيس ثوروب
جيس ثوروب
منار نور

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن رغبت المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في وجود طبيب نفسي.

وكتب حسن ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " خاص..  جيس ثوروب أبلغ مسئولي الأهلي بضرورة تواجد طبيب نفسي في الفريق حال تولي المسئولية بشكل رسمي ".

ويصل المدرب الدنماركي جيس ثورب إلى القاهرة غدًا، تمهيدًا لتوليه القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق في أغسطس الماضي.

وحسم الأهلي اتفاقه مع المدرب الدنماركي خلال الأيام الماضية، بعدما أنهى أسامة هلال، القائم بأعمال مدير التعاقدات، جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال زيارته إلى الدنمارك، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ ثورب مهمته مع القلعة الحمراء فور وصوله، حيث سيقود أول مران للفريق استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

جيس ثوروب الاهلي مدرب الاهلي

