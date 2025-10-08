أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن رغبت المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في وجود طبيب نفسي.

وكتب حسن ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " خاص.. جيس ثوروب أبلغ مسئولي الأهلي بضرورة تواجد طبيب نفسي في الفريق حال تولي المسئولية بشكل رسمي ".

ويصل المدرب الدنماركي جيس ثورب إلى القاهرة غدًا، تمهيدًا لتوليه القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق في أغسطس الماضي.

وحسم الأهلي اتفاقه مع المدرب الدنماركي خلال الأيام الماضية، بعدما أنهى أسامة هلال، القائم بأعمال مدير التعاقدات، جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال زيارته إلى الدنمارك، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ ثورب مهمته مع القلعة الحمراء فور وصوله، حيث سيقود أول مران للفريق استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.